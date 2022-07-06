Защитник «Сочи» Родригао проходит медосмотр для завершения перехода в «Зенит»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник «Сочи» Родригао проходит медицинское обследование для завершения перехода в клуб из Санкт-Петербурга.
«Родригао уже в Петербурге, проходит углубленное медицинское обследование. Думаю, что завтра уже будет тренироваться», — приводит ТАСС слова Медведева.
Вчера, 5 июля Медведев сообщил «СЭ», что 26-летний Родригао переходит в «Зенит». По его словам, контракт с футболистом рассчитан на 3 года с опцией продления еще на один год.
Родригао перешел в «Сочи» из «Жил Висенте» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за сочинцев во всех турнирах.
Источник: https://tass.ru/sport/15141969
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