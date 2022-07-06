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Судейство

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Российских судей должен был возглавить серб Мажич. Но новый проект сорвался

Назначение серба Мажича новым главой судейского корпуса РФС сорвалось
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Милорад Мажич.
Фото AFP

Как стало известно «СЭ», российский судейский корпус был готов возглавить 49-летний серб Милорад Мажич.

Его кандидатура появлялась и раньше, когда год назад стало ясно, что ставка на венгра Виктора Кашшаи себя не оправдала. Мажич даже начал подтягивать русский язык, чтобы избежать трудностей в общении с российскими арбитрами.

В этот раз, по данным «СЭ», ему было сделано предварительное предложение и даже обсуждались условия его работы. Но то ли сказалась повышенная требовательность серба, который, естественно, хотел бы большей самостоятельности, то ли сыграло роль то, что в итоге Ашот Хачатурянц ушел из российского футбола, покинув посты в РПЛ и РФС.

В итоге Мажич продолжит работу с судьями на Кипре.

Серб в недавнем прошлом один из ведущих судей Европы. Он 10 раз подряд становился лучшим в своей стране, работал на двух чемпионатах мира (в Бразилии и России), а также на Евро-2016 во Франции, судил матч за Суперкубок УЕФА-2017, финал Кубка конфедераций-2017 и финал Лиги чемпионов-2018.

Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
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