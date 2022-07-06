Российских судей должен был возглавить серб Мажич. Но новый проект сорвался
Как стало известно «СЭ», российский судейский корпус был готов возглавить 49-летний серб Милорад Мажич.
Его кандидатура появлялась и раньше, когда год назад стало ясно, что ставка на венгра Виктора Кашшаи себя не оправдала. Мажич даже начал подтягивать русский язык, чтобы избежать трудностей в общении с российскими арбитрами.
В этот раз, по данным «СЭ», ему было сделано предварительное предложение и даже обсуждались условия его работы. Но то ли сказалась повышенная требовательность серба, который, естественно, хотел бы большей самостоятельности, то ли сыграло роль то, что в итоге Ашот Хачатурянц ушел из российского футбола, покинув посты в РПЛ и РФС.
В итоге Мажич продолжит работу с судьями на Кипре.
Серб в недавнем прошлом один из ведущих судей Европы. Он 10 раз подряд становился лучшим в своей стране, работал на двух чемпионатах мира (в Бразилии и России), а также на Евро-2016 во Франции, судил матч за Суперкубок УЕФА-2017, финал Кубка конфедераций-2017 и финал Лиги чемпионов-2018.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Урал
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13
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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