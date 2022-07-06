Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:51

Кассьерра заявил, что гол в дебютном матче за «Зенит» придал ему уверенности

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра на презентации поделился мнением о том, что уже забил гол за команду в первом матче.

— Придаст ли вам уверенности то, что вы забили уже в первом матче?

— Безусловно. Я хорошо провел прошлый сезон и рассчитываю перевыполнить план.

— Какие слова на русском вы знаете?

— За год успел выучить не так много. Какие-то слова знаю, ведь слышал их целый год, что-то запоминается. Мое любимое слово — «хорошо».

Кассьерры, дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против «Црвены Звезды» (2:1). В игре он отметился голом. Колумбийский нападающий подписал контракт с сине-бело-голубыми 30 июня, перейдя в петербургскую команду из «Сочи».

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Легенда! Как сын миллиардера Ротенберга стал чемпионом всего в футболе, хотя провел на поле 725 минут
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Зенит»: кто сыграет со «Спартаком»? Бакаев, Одоевский, Кассьерра. И Родриго?У питерцев четыре победы в межсезонье
ЦСКА не планирует отпускать Кучаева в «Ростов»
Защитник «Сочи» Родригао проходит медосмотр для завершения перехода в «Зенит»
Российских судей должен был возглавить серб Мажич. Но новый проект сорвался
В «Торпедо» отреагировали на информацию об интересе к Кокорину
«Спартак»: «Идея Кубка лиги кажется нам интересной, но есть несколько вопросов, которые требуют разрешения»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Сочи» Родригао проходит медосмотр для завершения перехода в «Зенит»

ЦСКА не планирует отпускать Кучаева в «Ростов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости