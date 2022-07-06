Кассьерра заявил, что гол в дебютном матче за «Зенит» придал ему уверенности

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра на презентации поделился мнением о том, что уже забил гол за команду в первом матче.

— Придаст ли вам уверенности то, что вы забили уже в первом матче?

— Безусловно. Я хорошо провел прошлый сезон и рассчитываю перевыполнить план.

— Какие слова на русском вы знаете?

— За год успел выучить не так много. Какие-то слова знаю, ведь слышал их целый год, что-то запоминается. Мое любимое слово — «хорошо».

Кассьерры, дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против «Црвены Звезды» (2:1). В игре он отметился голом. Колумбийский нападающий подписал контракт с сине-бело-голубыми 30 июня, перейдя в петербургскую команду из «Сочи».