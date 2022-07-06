Кассьерра заявил, что гол в дебютном матче за «Зенит» придал ему уверенности
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра на презентации поделился мнением о том, что уже забил гол за команду в первом матче.
— Придаст ли вам уверенности то, что вы забили уже в первом матче?
— Безусловно. Я хорошо провел прошлый сезон и рассчитываю перевыполнить план.
— Какие слова на русском вы знаете?
— За год успел выучить не так много. Какие-то слова знаю, ведь слышал их целый год, что-то запоминается. Мое любимое слово — «хорошо».
Кассьерры, дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против «Црвены Звезды» (2:1). В игре он отметился голом. Колумбийский нападающий подписал контракт с сине-бело-голубыми 30 июня, перейдя в петербургскую команду из «Сочи».
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|И
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|+/-
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1
|Зенит
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|0
|0
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|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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