Защитник «Сабаха» Ногейра переходит в «Ростов»

Как стало известно «СЭ», защитник «Сабаха» Игор Ногейра переходит в «Ростов» в статусе свободного агента.

31-летний Ногейра в прошлом сезоне провел 35 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 650 тысяч евро.

Ранее бразилец играл за португальские клубы «Шавиш», «Санта-Клара», «Жил Висенте», бразильские «Жувентуде», «Фигейренсе», «Флуминенсе» и мексиканский «Масатлан».