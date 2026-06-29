«Локомотив» и Московская железная дорога перешли на прямую аренду инфраструктуры без посредников

В пресс-службе «Локомотива» сообщили «СЭ», что футбольный клуб и Московская железная дорога перешли на прямую аренду инфраструктуры без посредников.

За счет прямой аренды эксплуатация инфраструктурного комплекса клуба, в который входят тренировочная база в Баковке, основная арена в Черкизово и академия, будет осуществляться более эффективно.

«С 29 июня 2026 года вступил в силу договор аренды между Футбольным клубом «Локомотив» и Московская железная дорога в отношении ключевых объектов спортивной инфраструктуры: стадиона «Черкизово», Академии и тренировочной базы. Ранее управление этими активами осуществлялось через управляющую компанию на основании договора доверительного управления.

Новая схема предполагает переход к прямому взаимодействию клуба и собственника инфраструктуры. Это позволяет исключить посредническое звено, упростить процедуры согласования и повысить оперативность при планировании использования объектов. В числе ожидаемых эффектов — расширение возможностей для коммерческой деятельности в периоды, свободные от спортивных мероприятий и сокращение эксплуатационных расходов за счет оптимизации управленческой структуры и процессов.

Высвобождаемые средства планируется направить на развитие спортивной составляющей деятельности Клуба и на постепенную модернизацию самой инфраструктуры», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».