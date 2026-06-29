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«Локомотив» и Московская железная дорога перешли на прямую аренду инфраструктуры без посредников

Артем Бухаев
Корреспондент

В пресс-службе «Локомотива» сообщили «СЭ», что футбольный клуб и Московская железная дорога перешли на прямую аренду инфраструктуры без посредников.

За счет прямой аренды эксплуатация инфраструктурного комплекса клуба, в который входят тренировочная база в Баковке, основная арена в Черкизово и академия, будет осуществляться более эффективно.

«С 29 июня 2026 года вступил в силу договор аренды между Футбольным клубом «Локомотив» и Московская железная дорога в отношении ключевых объектов спортивной инфраструктуры: стадиона «Черкизово», Академии и тренировочной базы. Ранее управление этими активами осуществлялось через управляющую компанию на основании договора доверительного управления.

Новая схема предполагает переход к прямому взаимодействию клуба и собственника инфраструктуры. Это позволяет исключить посредническое звено, упростить процедуры согласования и повысить оперативность при планировании использования объектов. В числе ожидаемых эффектов — расширение возможностей для коммерческой деятельности в периоды, свободные от спортивных мероприятий и сокращение эксплуатационных расходов за счет оптимизации управленческой структуры и процессов.

Высвобождаемые средства планируется направить на развитие спортивной составляющей деятельности Клуба и на постепенную модернизацию самой инфраструктуры», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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