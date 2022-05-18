Тальби о возможном вылете «Рубина» в ФНЛ: «Такой вариант развития событий даже не проектирую в голове»

Защитник «Рубина» Тальби не думает о возможном вылете команды в ФНЛ

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби в разговоре с «СЭ» рассказал о том, продолжит ли он выступать за казанский клуб.

— Готов ли ты остаться в «Рубине», если, клуб вылетит в ФНЛ?

— Такой вариант развития событий я даже не проектирую в голове. Я и все в команде сейчас сфокусированы только на том, чтобы выиграть в следующем матче. Мы думаем только об этом и не допускаем негативные мысли. Хотим выиграть в последнем матче.

Матч заключительного 30-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Уфа» пройдет 21 мая и начнется в 17:00 мск. В случае победы уфимской команды казанцы вылетят напрямую в ФНЛ.