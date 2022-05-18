Экс-полузащитник ЦСКА Гришин: «Марио Фернандес был лучшим правым защитником команды на протяжении многих лет»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал новость о том, что защитник армейцев Марио Фернандес приостановил карьеру.

«Надо воспринимать слова Марио как данность. Если он решил сделать это, надо одобрить его поступок и отпустить. В конце концов, он доиграл сезон до конца. Жалко, что он уходит. Он был лучшим правым защитником ЦСКА на протяжении многих лет. Армейцам необходимо в срочном порядке искать замену», — цитирует Гришина RT.

Сегодня 31-летний россиянин объявил о приостановлении карьеры. Фернандес после заключительного матча сезона против «Ростова» отправится в Бразилию.

В нынешнем сезоне защитник забил два мяча в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах.