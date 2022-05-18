Слуцкий — о Фернандесе: «Российский футбол потерял уникального футболиста»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса приостановить карьеру. Слуцкий и Фернандес работали вместе в армейском клубе.
«У нас с Марио трепетные отношения. Грустно очень, — сказал Слуцкий. — Весь российский футбол потерял уникального футболиста, который помог нашей сборной добиться уникального результата. Таких футболистов сложно встретить. Когда обычно футболист получает сотрясение или ему ломают челюсть, то он не очень активно идет в следующее единоборство. А у Марио какое-то нечеловеческое самопожертвование ради клуба и футбола, команды».
Также Слуцкий назвал Фернандеса безконфликтным игроком.
«Это самый безконфликтный футболист, с которым я когда-либо работал. И у меня реально чувство внутреннего опустошения и грусти, потому что как будто какую-то часть меня вырвали. Представляю, что творится на душе у болельщиков ЦСКА и у партнеров. Могу пожелать ему только самого наилучшего. Он заслужил своей карьерой принимать те решения, которые он считает нужными», — добавил тренер.
Ранее Фернандес объявил, что приостанавливает карьеру не из-за политической ситуации и результатов команды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0