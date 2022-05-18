Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса приостановить карьеру. Слуцкий и Фернандес работали вместе в армейском клубе.

«У нас с Марио трепетные отношения. Грустно очень, — сказал Слуцкий. — Весь российский футбол потерял уникального футболиста, который помог нашей сборной добиться уникального результата. Таких футболистов сложно встретить. Когда обычно футболист получает сотрясение или ему ломают челюсть, то он не очень активно идет в следующее единоборство. А у Марио какое-то нечеловеческое самопожертвование ради клуба и футбола, команды».

Также Слуцкий назвал Фернандеса безконфликтным игроком.

«Это самый безконфликтный футболист, с которым я когда-либо работал. И у меня реально чувство внутреннего опустошения и грусти, потому что как будто какую-то часть меня вырвали. Представляю, что творится на душе у болельщиков ЦСКА и у партнеров. Могу пожелать ему только самого наилучшего. Он заслужил своей карьерой принимать те решения, которые он считает нужными», — добавил тренер.

Ранее Фернандес объявил, что приостанавливает карьеру не из-за политической ситуации и результатов команды.