Защитник «Рубина» Нижегородов рассказал, почему не перешел в ЦСКА

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов в интервью «СЭ» рассказал о переходе в казанский клуб.

— Зимой я находился в Германии, была подвешенная ситуация из-за пандемии, потому что чемпионат приостановили на неопределенное время. Полгода вообще без футбола и я не понимал, что будет дальше. Сидели с отцом и думали, что делать, куда идти. Решили попробовать вернуться в Россию.

— У тебя же был вариант с ЦСКА. Почему не получилось?

— Да, зимой я поехал на сборы с молодежкой ЦСКА, прошел их, все было хорошо и должен был подписать контракт с клубом. Но по документации с немецкой стороной не удалось договориться. Меня не успели заявить на молодежное первенство и я тренировался с основной командой ЦСКА, должен был подписать контракт.

Руководство ЦСКА договаривалось с немецкими клубами о компенсации, ждали документ открепления — что немцы не имеют права на меня претендовать. И я два месяца тренировался с основой, должен был начать сезон с первой командой, но ничего не происходило. Не было конкретики.

И мой агент Олег Артемов позвонил и сказал, что есть предложение от «Рубина». Спасибо ему за его работу, он — мастер своего дела. Олег сказал, что для меня это прекрасный вариант, отличный тренер, прекрасная команда и меня там хотят видеть. Недолго думая мы приняли решение, что нужно ехать в «Рубин». Клуб сразу дал конкретное предложение, все было понятно.

Полностью интервью с Нижегородовым можно прочитать здесь.