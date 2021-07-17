Защитник «Рубина» Нижегородов рассказал, почему не перешел в ЦСКА
Защитник «Рубина» Константин Нижегородов в интервью «СЭ» рассказал о переходе в казанский клуб.
— Зимой я находился в Германии, была подвешенная ситуация из-за пандемии, потому что чемпионат приостановили на неопределенное время. Полгода вообще без футбола и я не понимал, что будет дальше. Сидели с отцом и думали, что делать, куда идти. Решили попробовать вернуться в Россию.
— У тебя же был вариант с ЦСКА. Почему не получилось?
— Да, зимой я поехал на сборы с молодежкой ЦСКА, прошел их, все было хорошо и должен был подписать контракт с клубом. Но по документации с немецкой стороной не удалось договориться. Меня не успели заявить на молодежное первенство и я тренировался с основной командой ЦСКА, должен был подписать контракт.
Руководство ЦСКА договаривалось с немецкими клубами о компенсации, ждали документ открепления — что немцы не имеют права на меня претендовать. И я два месяца тренировался с основой, должен был начать сезон с первой командой, но ничего не происходило. Не было конкретики.
И мой агент Олег Артемов позвонил и сказал, что есть предложение от «Рубина». Спасибо ему за его работу, он — мастер своего дела. Олег сказал, что для меня это прекрасный вариант, отличный тренер, прекрасная команда и меня там хотят видеть. Недолго думая мы приняли решение, что нужно ехать в «Рубин». Клуб сразу дал конкретное предложение, все было понятно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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