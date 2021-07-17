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Защитник «Рубина» Нижегородов рассказал, почему не перешел в ЦСКА

12:35
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Защитник «Рубина» Константин Нижегородов в интервью «СЭ» рассказал о переходе в казанский клуб.

— Зимой я находился в Германии, была подвешенная ситуация из-за пандемии, потому что чемпионат приостановили на неопределенное время. Полгода вообще без футбола и я не понимал, что будет дальше. Сидели с отцом и думали, что делать, куда идти. Решили попробовать вернуться в Россию.

— У тебя же был вариант с ЦСКА. Почему не получилось?

— Да, зимой я поехал на сборы с молодежкой ЦСКА, прошел их, все было хорошо и должен был подписать контракт с клубом. Но по документации с немецкой стороной не удалось договориться. Меня не успели заявить на молодежное первенство и я тренировался с основной командой ЦСКА, должен был подписать контракт.

Руководство ЦСКА договаривалось с немецкими клубами о компенсации, ждали документ открепления — что немцы не имеют права на меня претендовать. И я два месяца тренировался с основой, должен был начать сезон с первой командой, но ничего не происходило. Не было конкретики.

И мой агент Олег Артемов позвонил и сказал, что есть предложение от «Рубина». Спасибо ему за его работу, он — мастер своего дела. Олег сказал, что для меня это прекрасный вариант, отличный тренер, прекрасная команда и меня там хотят видеть. Недолго думая мы приняли решение, что нужно ехать в «Рубин». Клуб сразу дал конкретное предложение, все было понятно.

Полностью интервью с Нижегородовым можно прочитать здесь.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Владислав Зимагулов все материалы автора

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