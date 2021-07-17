Матч за Суперкубок России посетят около 15 тысяч зрителей
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» посетят около 15 тысяч зрителей.
«Вместе с пригласительными реализовано около 15 тысяч билетов — это как раз то, что позволяют санитарно-эпидемиологические нормы», — приводит ТАСС слова источника, близкого к организаторам встречи.
Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет сегодня, 17 июля в Калининграде. Начало встречи — в 19.00 (мск). С учетом коронавирусных ограничений трибуны могут быть заполнены не более чем на 70 процентов. Стадион в Калининграде вмещает 35 212 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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