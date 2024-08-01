Вахания: «Даже с Месси в составе Карпин был бы главным в раздевалке»
Защитник «Ростова» Илья Вахания оценил авторитет главного тренера команды Валерия Карпина.
«Если бы у меня была возможность, я бы позвал Лионеля Месси в «Ростов». Он бы подошел нам. Но даже с Месси в составе Валерий Георгиевич [Карпин] был бы главным в раздевалке. Сто процентов», — цитирует Ваханию Metaratings.
«Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и победил «Крылья Советов» (3:1) в первых турах нового сезона РПЛ. Также команда Карпина уступила «Локомотиву» (0:1) в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.
Источник: Metaratings
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|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
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|1
|0
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|
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|
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|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
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|0
|
16
|Кр. Советов
|2
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|0
|2
|1-7
|0
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
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Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
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Спартак – Кр. Советов
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Солтмурад Бакаев
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Локомотив
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|П
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Бителло
Динамо
|4
|
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Маркус Вендел
Зенит
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
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Евгений Марков
Факел
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|1
|0
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