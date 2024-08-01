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Сегодня, 15:25

Вахания: «Даже с Месси в составе Карпин был бы главным в раздевалке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Илья Вахания оценил авторитет главного тренера команды Валерия Карпина.

«Если бы у меня была возможность, я бы позвал Лионеля Месси в «Ростов». Он бы подошел нам. Но даже с Месси в составе Валерий Георгиевич [Карпин] был бы главным в раздевалке. Сто процентов», — цитирует Ваханию Metaratings.

«Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и победил «Крылья Советов» (3:1) в первых турах нового сезона РПЛ. Также команда Карпина уступила «Локомотиву» (0:1) в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Metaratings
Валерий Карпин
Лионель Месси
Футбол
ФК Ростов
Илья Вахания
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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 - : -
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