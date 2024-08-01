Источник: «Крылья Советов» заинтересованы в подписании Джикии

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», сообщает Metaratings.

По информации источника, 30-летний футболист пока не спешит с принятием решения о своем будущем и рассматривает все доступные варианты.

Летом этого года Джикия в связи с истечением контракта покинул «Спартак». Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил пять мячей и сделал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

После двух туров «Крылья Советов», потерпевшие два поражения на старте сезона, занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.