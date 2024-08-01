Чалов прибыл на стадион ПАОКа для подписания контракта

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прибыл на стадион ПАОКа для подписания контракта с греческим клубом.

Момент с появлением россиянина попал в видео Youtube-канала PAOK Today. Футболист приехал к стадиону, сфотографировался с болельщиками и в окружении журналистов проследовал внутрь.

26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.