Петрушин: «Динамо» сыграло с «Зенитом» практично, на результат»

Экс-полузащитник московского «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал победу бело-голубых над «Зенитом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я еще накануне предсказывал победу «Динамо». У «Зенита» были проблемы с составом, а у динамовцев наоборот все здоровы. В итоге они выиграли, играя вдесятером. Провели единственную атаку и забили гол. При этом «Зенит» в большинстве почти ничего не создал. Хозяева хорошо защищались, не позволяли создать моменты, а Шунин оказался почти без работы.

«Динамо» сыграло практично, на результат. Обе команды создали мало моментов. Да, мог забивать Тюкавин. А кроме этого вспомнить что-то трудно. Конечно, ответный матч будет совсем другим. «Зениту» вряд ли нравится то, что они так много проигрывают «Динамо» в последнее время. Удар по самолюбию. Вопрос в том, сохранит ли «Зенит» всех своих легионеров и кого возьмет. От этого многое будет зависеть», — цитирует «РБ Спорт» Петрушина.

Ответный матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.