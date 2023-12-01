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Сегодня, 04:20

Петрушин: «Динамо» сыграло с «Зенитом» практично, на результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник московского «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал победу бело-голубых над «Зенитом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я еще накануне предсказывал победу «Динамо». У «Зенита» были проблемы с составом, а у динамовцев наоборот все здоровы. В итоге они выиграли, играя вдесятером. Провели единственную атаку и забили гол. При этом «Зенит» в большинстве почти ничего не создал. Хозяева хорошо защищались, не позволяли создать моменты, а Шунин оказался почти без работы.

«Динамо» сыграло практично, на результат. Обе команды создали мало моментов. Да, мог забивать Тюкавин. А кроме этого вспомнить что-то трудно. Конечно, ответный матч будет совсем другим. «Зениту» вряд ли нравится то, что они так много проигрывают «Динамо» в последнее время. Удар по самолюбию. Вопрос в том, сохранит ли «Зенит» всех своих легионеров и кого возьмет. От этого многое будет зависеть», — цитирует «РБ Спорт» Петрушина.

Ответный матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-petrushin-porazhenie-dlya-zenita-udar-po-samolyubiyu/
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
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 - : -
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Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
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