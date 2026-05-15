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Гаджиев объяснил, почему не верит в бой Талалаева и Радимова

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный промоутер Камил Гаджиев поделился с «СЭ» мнением о возможном проведении боя между главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым и экс-футболистом «Зенита» Владиславом Радимовым.

«Не очень в это верю. В лице Дзюбы, Гуди, Джигана мы видим тех людей, которые ежедневно занимаются спортом. При всем уважении к Андрею и Владиславу, которые в прошлом — крутейшие футболисты, сейчас они мне не представляются людьми, которые со спортом прямо дружат, хотя физкультурой, возможно, и занимаются. Поэтому вытащить их в ринг будет сложнее. Не особо верю в это.

Знаю про это противостояние и слежу за конфликтом. Изначально подумал: а возможен ли такой бой? Но понял, что скорее нет. Именно потому что Владислав — эксперт, Андрей — тренер. Это не люди, которые по полтора-два часа в день тренируются. Возраст в том числе играет роль», — сказал Гаджиев «СЭ».

19 апреля между Радимовым и Талалаевым произошла перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2). Специалист пропускал игру из-за дисквалификации.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
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 2 1 0
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