Защитник «Пари НН» Эктов перенес вторую операцию на колене

Защитник «Пари НН» Александр Эктов успешно перенес вторую операцию на колене.

«Понимаю, что впереди предстоит длительное восстановление. Но я готов к этому этапу и еще раз хочу сказать спасибо всем за поддержку!» — цитирует игрока клубная пресс-служба.

Первую операцию 29-летний россиянин перенес 6 августа. В сезоне-2024/25 Эктов провел 30 матчей, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.