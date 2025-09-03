Головин: «Молодежь ЦСКА показывает хороший уровень футбола»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал игру ЦСКА на старте сезона РПЛ-2025/26.

«Честно говоря, не посмотрел пока ни одного матча этого сезона [РПЛ]. У нас тоже были игры параллельно. За день до матча больше как-то хочешь к игре готовиться. Но видел какие-то хайлайты, голы. Читаю, смотрю, что молодежь ЦСКА показывает хороший уровень футбола. Очень рад этому, потому что хотелось бы видеть больше молодых и талантливых ребят. Не только в ЦСКА, но и в любом другом клубе. Это большой плюс для будущего нашего футбола», — цитирует Головина пресс-служба сборной России.

ЦСКА после 7 туров РПЛ набрал 15 очков и занимает второе место в таблице.