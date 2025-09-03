Слуцкий: «Недоволен словами Дзюбы о составе «Акрона». Его использовали»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, что недоволен словами нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о силе состава команды.

24 августа Дзюба после поражения от ЦСКА (1:3) в 6-м туре РПЛ обратился к руководству тольяттинского клуба, потребовав усилить состав команды.

«Может быть, это такая провокация со стороны тренера: «Мы играем молодежью, посмотрите, кто у нас в составе, пожалуйста, дайте игроков». Условно, тренер посчитал, что прошлогодним сумасшедшим результатом заработал кредит на то, чтобы под него взяли игроков. Этого не произошло.

На мой взгляд, это такая провокация в лице Дзюбы, когда он говорит: «Мы что, хотим вылететь?» Я недоволен словами Дзюбы, я ему это говорил. Я считаю, что его использовали. Когда у тебя в стартовом составе три игрока по 19-20 лет, я считаю, что в этом нет ничего страшного.

Кто использовал Дзюбу? Скажем так, ему ходили и говорили: «Надо сказать, надо сказать, потому что мои слова не доходят до руководства». Я не знаю, был ли это тренер, человек из тренерского штаба. Может, подослали массажиста, я не знаю. Я не знаю, кто конкретно», — сказал Слуцкий на канале «Это футбол, брат!».

После 7 туров «Акрон» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.