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Слуцкий: «Недоволен словами Дзюбы о составе «Акрона». Его использовали»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, что недоволен словами нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о силе состава команды.

24 августа Дзюба после поражения от ЦСКА (1:3) в 6-м туре РПЛ обратился к руководству тольяттинского клуба, потребовав усилить состав команды.

«Может быть, это такая провокация со стороны тренера: «Мы играем молодежью, посмотрите, кто у нас в составе, пожалуйста, дайте игроков». Условно, тренер посчитал, что прошлогодним сумасшедшим результатом заработал кредит на то, чтобы под него взяли игроков. Этого не произошло.

На мой взгляд, это такая провокация в лице Дзюбы, когда он говорит: «Мы что, хотим вылететь?» Я недоволен словами Дзюбы, я ему это говорил. Я считаю, что его использовали. Когда у тебя в стартовом составе три игрока по 19-20 лет, я считаю, что в этом нет ничего страшного.

Кто использовал Дзюбу? Скажем так, ему ходили и говорили: «Надо сказать, надо сказать, потому что мои слова не доходят до руководства». Я не знаю, был ли это тренер, человек из тренерского штаба. Может, подослали массажиста, я не знаю. Я не знаю, кто конкретно», — сказал Слуцкий на канале «Это футбол, брат!».

После 7 туров «Акрон» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Youtube-канал «Это футбол, брат»
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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Леонид Слуцкий
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Источник: «Спартак» заплатит 5 миллионов евро за защитника «Фенербахче» Джику

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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