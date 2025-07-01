Защитник ОФК Джерманович: «Российский футбол находится на высоком уровне, хотел бы играть здесь за любую команду»

Защитник ОФК Александр Джерманович в разговоре с «СЭ» высказался о российском футболе.

— Как оценишь уровень российского футбола и в частности «Динамо»?

— «Динамо» — один из самых больших клубов России. Российский футбол находится на высоком уровне. Есть такие сильные команды, как ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». Надеюсь, получится снова приехать сюда в следующем году.

— Хотел бы однажды попробовать свои силы здесь?

— Возможно. Здесь очень хорошая лига с качественными игроками. Переход в такой чемпионат стал бы для меня еще одним шагом, чтобы стать сильнее. Так что я бы хотел поиграть здесь вообще за любую команду.

31 июня «Динамо» разгромило ОФК (4:0) в стартовом матче BetBoom Братского кубка.