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Федор Смолов: «Есть ощущение, что «Локо» может играть на равных с «Зенитом»

20:44
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов считает, что команда способна играть с «Зенитом» на равных.

«Можем ли играть на равных с «Зенитом» в долгую? Время покажет. Да, есть ощущение, что можем», — сказал Смолов.

15 августа «Локомотив» дома сыграл вничью с «Зенитом» в 4-м туре чемпионата России (1:1).

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр