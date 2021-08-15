Федор Смолов: «Есть ощущение, что «Локо» может играть на равных с «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов считает, что команда способна играть с «Зенитом» на равных.

«Можем ли играть на равных с «Зенитом» в долгую? Время покажет. Да, есть ощущение, что можем», — сказал Смолов.

15 августа «Локомотив» дома сыграл вничью с «Зенитом» в 4-м туре чемпионата России (1:1).