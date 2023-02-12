Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:08

Пресняков-старший: «В те моменты, когда Дзюба будет выходить на поле, «Локомотив» будет играть вдесятером»

Пресняков-старший прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший прокомментировал «СЭ» переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Удивился, когда услышал, что Дзюба присоединился к «Локомотиву». Мне многое в этом трансфере, да и в целом в происходящем за последние пару лет в «Локо» кажется странным. Тут ему не дадут уже пихаться двумя руками, как это ему в «Зените» позволялось. В те моменты, когда Дзюба будет выходить на поле, «Локомотив» будет играть вдесятером. А это не очень. В первых матчах он, конечно, захочет что-то доказать, побегает изо всех сил, но он уже отвык от этого. Странный переход, но «Локомотив» — хозяин-барин.

Плюс ко всему, как я слышал, локомотивские болельщики, которых я очень уважаю, они не в восторге от этого, а их надо уважать. Болельщики — большая сила. Посмотрите, как к ним относятся в Англии, в Италии. Там мимо не пройдут, если попросят автограф. Короче, посмотрим, как Галактионов впишет в свою игру Дзюбу. Это тоже важно», — сказал Пресняков-старший «СЭ».

8 февраля Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до лета 2023 года.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 туров.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов выиграл новый титул. Считаем все его победы
Махачев и Волкановски получили бонус за «Бой вечера» по итогам UFC 284
Более 250 тыс. человек призвали Шольца к мирным переговорам по Украине
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
В Bloomberg узнали сумму ущерба экономике Турции от землетрясений
Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Деменко — о переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Однозначно, что клуб взял хорошего игрока»
Синама-Понголь: «Дзюба один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям»
Обухов: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Оренбурге». Он очень сильный ментально»
Александр Мостовой: «Дзюбу нельзя сравнивать с Роналду даже по российским меркам»
Экс-игрок «Арсенала» Эбуэ: «Дзюбу нельзя сравнивать с Ибрагимовичем»
Экс-футболист лондонского «Арсенала» признался в любви к Дзюбе
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Ненахов — о матче с «Уралом»: «Эту игру нельзя брать в пример того, как мы будем играть в сезоне»
39-летний Юрий Жирков объявил о завершении карьеры
«Динамо» переиграло «Химки» в товарищеском матче
Гол и передача Пиняева помогли «Локомотиву» обыграть «Урал» в товарищеском матче
Бышовец: «Бальде находится в отличной форме. В нападении у Соболева появился серьезный конкурент»
Гацкан заявил, что готов войти в тренерский штаб Карпина в «Ростове»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ненахов — о матче с «Уралом»: «Эту игру нельзя брать в пример того, как мы будем играть в сезоне»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Химками»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости