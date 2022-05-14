Захарян упустил шанс повторить рекорд Дзагоева, Смолов догнал Семака

В матче против «Локомотива» (3:3) Арсен Захарян забил десятый гол в 41 матче чемпионатов России.

Хавбек «Динамо» вышел на второе место в списке 18-летних бомбардиров турнира, обогнав Дмитрия Сычева. В конце встречи динамовец мог сделать дубль, но Гильерме спас для «Локо» ничью и сохранил для Алана Дзагоева чистое первое место среди снайперов-юниоров. Однако Захарян, которому 26 мая исполнится 19 лет, еще предпримет атаку на рекорд — в игре последнего тура с «Сочи».

Лучшие бомбардиры чемпионата России в возрасте до 19 лет

Игрок Дата рождения Команда Матчи Голы Алан Дзагоев 17.06.1990 ЦСКА 28 11 Арсен Захарян 26.05.2003 Динамо 41 10 Дмитрий Сычев 26.10.1983 Спартак 18 9 Игорь Зазулин 13.04.1974 Зенит 27 8 Владимир Бесчастных 01.04.1974 Спартак 20 7 Марат Измайлов 21.09.1982 Локомотив 23 6 Александр Кержаков 27.11.1982 Зенит 28 6 Магомед-Шапи Сулейманов 16.12.1999 Краснодар 13 5 Роман Павлюченко 15.12.1981 Ротор 16 5 Владислав Радимов 26.11.1975 ЦСКА 31 5 Джано Ананидзе 10.10.1992 Спартак 41 5

Другой динамовский бомбардир Федор Смолов забил 134-й гол в зачет символического «Клуба 100». Форвард «Динамо» сравнялся по результативности на высшем уровне с Сергеем Семаком, с которым делит теперь 16-е место. Нападающий бело-голубых 94 раза отличился в чемпионате, 11 — в Кубке, 16 — в матчах сборной, 10 — в еврокубках и 3, когда выступал в Европе за «Фейеноорд» и «Сельту». Из действующих футболистов Федора опережают только Роман Павлюченко (192) и Артем Дзюба (216).

Лидеры «Клуба 100»

Игрок Клуб Ч-Т КБ СБ ЕК ИН Всего 1. Александр Кержаков завершил карьеру 139 19 30 30 15 233 2. Артем Дзюба Зенит 148 14 30 24 0 216 3. Олег Веретенников завершил карьеру 143 27 0 17 20 207 4. Роман Павлюченко Знамя 103 11 21 21 36 190 5. Сергей Родионов завершил карьеру 124 9 8 22 1 164 6. Александр Мостовой завершил карьеру 34 9 13 25 82 163 7. Андрей Аршавин завершил карьеру 57 6 17 26 52 158 8. Владимир Бесчастных завершил карьеру 60 9 26 7 52 154 9. Дмитрий Кириченко завершил карьеру 130 11 4 7 0 152 Дмитрий Лоськов завершил карьеру 120 13 2 17 0 152 11. Федор Черенков завершил карьеру 95 19 20 15 0 149 12. Юрий Гаврилов завершил карьеру 97 13 15 18 2 145 Андрей Тихонов завершил карьеру 98 15 1 18 13 145 14. Валерий Карпин завершил карьеру 28 6 17 21 71 143 15. Сергей Андреев завершил карьеру 90 13 18 2 12 135 16. Сергей Семак завершил карьеру 102 17 4 10 1 134 Федор Смолов Динамо 94 11 16 10 3 134

Основной пенальтист бело-голубых Даниил Фомин стал четвертым игроком средней линии «Динамо», которому удалось 10 раз отличиться в одном сезоне высшего дивизиона. Больше него — по 12 раз — забивали Андрей Кобелев, Ролан Гусев и Игорь Семшов.

Полузащитники «Динамо», забившие больше семи голов за чемпионат

Сезон Игрок Страна Матчи Голы 2000 Ролан Гусев Россия 30 12 1996 Андрей Кобелев Россия 32 12 2011/12 Игорь Семшов Россия 37 12 2021/22 Даниил Фомин Россия 28 10 2014/15 Алексей Ионов Россия 29 9 1995 Юрий Кузнецов Россия 15 8 1992 Андрей Кобелев Россия 16 8 2019/20 Максимилиан Филипп Германия 20 8 1994 Александр Смирнов Россия 22 8 1993 Бахва Тедеев Россия 30 8 2011/12 Звездан Мисимович Босния 35 8

При этом Фомин, проводящий в «Динамо» второй сезон, уже сейчас повторил клубный рекорд по реализованным пенальти в матчах чемпионате. Хавбек сравнялся с главным динамовский снайпером новейшей истории Олегом Терехиным. Только вот лидер атаки конца 1990-х промахнулся с 11-метровой отметки четыре раза, тогда как Фомин неудач пока не знает.

Футболисты «Динамо», которые забили больше всего пенальти в чемпионатах России