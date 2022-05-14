Захарян упустил шанс повторить рекорд Дзагоева, Смолов догнал Семака
В матче против «Локомотива» (3:3) Арсен Захарян забил десятый гол в 41 матче чемпионатов России.
Хавбек «Динамо» вышел на второе место в списке 18-летних бомбардиров турнира, обогнав Дмитрия Сычева. В конце встречи динамовец мог сделать дубль, но Гильерме спас для «Локо» ничью и сохранил для Алана Дзагоева чистое первое место среди снайперов-юниоров. Однако Захарян, которому 26 мая исполнится 19 лет, еще предпримет атаку на рекорд — в игре последнего тура с «Сочи».
Лучшие бомбардиры чемпионата России в возрасте до 19 лет
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Алан Дзагоев
|
17.06.1990
|
ЦСКА
|
28
|
11
|
Арсен Захарян
|
26.05.2003
|
Динамо
|
41
|
10
|
Дмитрий Сычев
|
26.10.1983
|
Спартак
|
18
|
9
|
Игорь Зазулин
|
13.04.1974
|
Зенит
|
27
|
8
|
Владимир Бесчастных
|
01.04.1974
|
Спартак
|
20
|
7
|
Марат Измайлов
|
21.09.1982
|
Локомотив
|
23
|
6
|
Александр Кержаков
|
27.11.1982
|
Зенит
|
28
|
6
|
Магомед-Шапи Сулейманов
|
16.12.1999
|
Краснодар
|
13
|
5
|
Роман Павлюченко
|
15.12.1981
|
Ротор
|
16
|
5
|
Владислав Радимов
|
26.11.1975
|
ЦСКА
|
31
|
5
|
Джано Ананидзе
|
10.10.1992
|
Спартак
|
41
|
5
Другой динамовский бомбардир Федор Смолов забил 134-й гол в зачет символического «Клуба 100». Форвард «Динамо» сравнялся по результативности на высшем уровне с Сергеем Семаком, с которым делит теперь 16-е место. Нападающий бело-голубых 94 раза отличился в чемпионате, 11 — в Кубке, 16 — в матчах сборной, 10 — в еврокубках и 3, когда выступал в Европе за «Фейеноорд» и «Сельту». Из действующих футболистов Федора опережают только Роман Павлюченко (192) и Артем Дзюба (216).
Лидеры «Клуба 100»
|
Игрок
|
Клуб
|
Ч-Т
|
КБ
|
СБ
|
ЕК
|
ИН
|
Всего
|
1. Александр Кержаков
|
завершил карьеру
|
139
|
19
|
30
|
30
|
15
|
233
|
2. Артем Дзюба
|
Зенит
|
148
|
14
|
30
|
24
|
0
|
216
|
3. Олег Веретенников
|
завершил карьеру
|
143
|
27
|
0
|
17
|
20
|
207
|
4. Роман Павлюченко
|
Знамя
|
103
|
11
|
21
|
21
|
36
|
190
|
5. Сергей Родионов
|
завершил карьеру
|
124
|
9
|
8
|
22
|
1
|
164
|
6. Александр Мостовой
|
завершил карьеру
|
34
|
9
|
13
|
25
|
82
|
163
|
7. Андрей Аршавин
|
завершил карьеру
|
57
|
6
|
17
|
26
|
52
|
158
|
8. Владимир Бесчастных
|
завершил карьеру
|
60
|
9
|
26
|
7
|
52
|
154
|
9. Дмитрий Кириченко
|
завершил карьеру
|
130
|
11
|
4
|
7
|
0
|
152
|
Дмитрий Лоськов
|
завершил карьеру
|
120
|
13
|
2
|
17
|
0
|
152
|
11. Федор Черенков
|
завершил карьеру
|
95
|
19
|
20
|
15
|
0
|
149
|
12. Юрий Гаврилов
|
завершил карьеру
|
97
|
13
|
15
|
18
|
2
|
145
|
Андрей Тихонов
|
завершил карьеру
|
98
|
15
|
1
|
18
|
13
|
145
|
14. Валерий Карпин
|
завершил карьеру
|
28
|
6
|
17
|
21
|
71
|
143
|
15. Сергей Андреев
|
завершил карьеру
|
90
|
13
|
18
|
2
|
12
|
135
|
16. Сергей Семак
|
завершил карьеру
|
102
|
17
|
4
|
10
|
1
|
134
|
Федор Смолов
|
Динамо
|
94
|
11
|
16
|
10
|
3
|
134
Основной пенальтист бело-голубых Даниил Фомин стал четвертым игроком средней линии «Динамо», которому удалось 10 раз отличиться в одном сезоне высшего дивизиона. Больше него — по 12 раз — забивали Андрей Кобелев, Ролан Гусев и Игорь Семшов.
Полузащитники «Динамо», забившие больше семи голов за чемпионат
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
2000
|
Ролан Гусев
|
Россия
|
30
|
12
|
1996
|
Андрей Кобелев
|
Россия
|
32
|
12
|
2011/12
|
Игорь Семшов
|
Россия
|
37
|
12
|
2021/22
|
Даниил Фомин
|
Россия
|
28
|
10
|
2014/15
|
Алексей Ионов
|
Россия
|
29
|
9
|
1995
|
Юрий Кузнецов
|
Россия
|
15
|
8
|
1992
|
Андрей Кобелев
|
Россия
|
16
|
8
|
2019/20
|
Максимилиан Филипп
|
Германия
|
20
|
8
|
1994
|
Александр Смирнов
|
Россия
|
22
|
8
|
1993
|
Бахва Тедеев
|
Россия
|
30
|
8
|
2011/12
|
Звездан Мисимович
|
Босния
|
35
|
8
При этом Фомин, проводящий в «Динамо» второй сезон, уже сейчас повторил клубный рекорд по реализованным пенальти в матчах чемпионате. Хавбек сравнялся с главным динамовский снайпером новейшей истории Олегом Терехиным. Только вот лидер атаки конца 1990-х промахнулся с 11-метровой отметки четыре раза, тогда как Фомин неудач пока не знает.
Футболисты «Динамо», которые забили больше всего пенальти в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Голы с пенальти
|
Даниил Фомин
|
2020-н.в.
|
56
|
16
|
10
|
Олег Терехин
|
1995-1999
|
146
|
67
|
10
|
Денис Колодин
|
2005-2013
|
132
|
15
|
8
|
Игорь Симутенков
|
1992-1994
|
85
|
41
|
7
|
Андрей Кобелев
|
1992, 1995-1998, 2002
|
128
|
29
|
7
|
Максимилиан Филипп
|
2019-2020
|
27
|
9
|
6
|
Кевин Кураньи
|
2010-2015
|
123
|
50
|
6
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0