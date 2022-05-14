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Сегодня, 19:18

Захарян упустил шанс повторить рекорд Дзагоева, Смолов догнал Семака

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В матче против «Локомотива» (3:3) Арсен Захарян забил десятый гол в 41 матче чемпионатов России.

Хавбек «Динамо» вышел на второе место в списке 18-летних бомбардиров турнира, обогнав Дмитрия Сычева. В конце встречи динамовец мог сделать дубль, но Гильерме спас для «Локо» ничью и сохранил для Алана Дзагоева чистое первое место среди снайперов-юниоров. Однако Захарян, которому 26 мая исполнится 19 лет, еще предпримет атаку на рекорд — в игре последнего тура с «Сочи».

Лучшие бомбардиры чемпионата России в возрасте до 19 лет

Игрок

Дата рождения

Команда

Матчи

Голы

Алан Дзагоев

17.06.1990

ЦСКА

28

11

Арсен Захарян

26.05.2003

Динамо

41

10

Дмитрий Сычев

26.10.1983

Спартак

18

9

Игорь Зазулин

13.04.1974

Зенит

27

8

Владимир Бесчастных

01.04.1974

Спартак

20

7

Марат Измайлов

21.09.1982

Локомотив

23

6

Александр Кержаков

27.11.1982

Зенит

28

6

Магомед-Шапи Сулейманов

16.12.1999

Краснодар

13

5

Роман Павлюченко

15.12.1981

Ротор

16

5

Владислав Радимов

26.11.1975

ЦСКА

31

5

Джано Ананидзе

10.10.1992

Спартак

41

5

Другой динамовский бомбардир Федор Смолов забил 134-й гол в зачет символического «Клуба 100». Форвард «Динамо» сравнялся по результативности на высшем уровне с Сергеем Семаком, с которым делит теперь 16-е место. Нападающий бело-голубых 94 раза отличился в чемпионате, 11 — в Кубке, 16 — в матчах сборной, 10 — в еврокубках и 3, когда выступал в Европе за «Фейеноорд» и «Сельту». Из действующих футболистов Федора опережают только Роман Павлюченко (192) и Артем Дзюба (216).

Лидеры «Клуба 100»

Игрок

Клуб

Ч-Т

КБ

СБ

ЕК

ИН

Всего

1. Александр Кержаков

завершил карьеру

139

19

30

30

15

233

2. Артем Дзюба

Зенит

148

14

30

24

0

216

3. Олег Веретенников

завершил карьеру

143

27

0

17

20

207

4. Роман Павлюченко

Знамя

103

11

21

21

36

190

5. Сергей Родионов

завершил карьеру

124

9

8

22

1

164

6. Александр Мостовой

завершил карьеру

34

9

13

25

82

163

7. Андрей Аршавин

завершил карьеру

57

6

17

26

52

158

8. Владимир Бесчастных

завершил карьеру

60

9

26

7

52

154

9. Дмитрий Кириченко

завершил карьеру

130

11

4

7

0

152

Дмитрий Лоськов

завершил карьеру

120

13

2

17

0

152

11. Федор Черенков

завершил карьеру

95

19

20

15

0

149

12. Юрий Гаврилов

завершил карьеру

97

13

15

18

2

145

Андрей Тихонов

завершил карьеру

98

15

1

18

13

145

14. Валерий Карпин

завершил карьеру

28

6

17

21

71

143

15. Сергей Андреев

завершил карьеру

90

13

18

2

12

135

16. Сергей Семак

завершил карьеру

102

17

4

10

1

134

Федор Смолов

Динамо

94

11

16

10

3

134

Основной пенальтист бело-голубых Даниил Фомин стал четвертым игроком средней линии «Динамо», которому удалось 10 раз отличиться в одном сезоне высшего дивизиона. Больше него — по 12 раз — забивали Андрей Кобелев, Ролан Гусев и Игорь Семшов.

Полузащитники «Динамо», забившие больше семи голов за чемпионат

Сезон

Игрок

Страна

Матчи

Голы

2000

Ролан Гусев

Россия

30

12

1996

Андрей Кобелев

Россия

32

12

2011/12

Игорь Семшов

Россия

37

12

2021/22

Даниил Фомин

Россия

28

10

2014/15

Алексей Ионов

Россия

29

9

1995

Юрий Кузнецов

Россия

15

8

1992

Андрей Кобелев

Россия

16

8

2019/20

Максимилиан Филипп

Германия

20

8

1994

Александр Смирнов

Россия

22

8

1993

Бахва Тедеев

Россия

30

8

2011/12

Звездан Мисимович

Босния

35

8

При этом Фомин, проводящий в «Динамо» второй сезон, уже сейчас повторил клубный рекорд по реализованным пенальти в матчах чемпионате. Хавбек сравнялся с главным динамовский снайпером новейшей истории Олегом Терехиным. Только вот лидер атаки конца 1990-х промахнулся с 11-метровой отметки четыре раза, тогда как Фомин неудач пока не знает.

Футболисты «Динамо», которые забили больше всего пенальти в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Голы с пенальти

Даниил Фомин

2020-н.в.

56

16

10

Олег Терехин

1995-1999

146

67

10

Денис Колодин

2005-2013

132

15

8

Игорь Симутенков

1992-1994

85

41

7

Андрей Кобелев

1992, 1995-1998, 2002

128

29

7

Максимилиан Филипп

2019-2020

27

9

6

Кевин Кураньи

2010-2015

123

50

6

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 0
Ливерпуль 0
2-й тайм

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
Алан Дзагоев
Арсен Захарян
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Сочи – Н. Новгород
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14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
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Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

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Краснодар

 15 1 0
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