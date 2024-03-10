Тикнизян — о возможном переходе в «Зенит»: «Было забавно читать каких-то аналитиков, ютуберов и критиков»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

— Мне было очень забавно читать каких-то аналитиков, ютуберов и критиков. Как будто люди вели за меня переговоры, знали подробности и нюансы. Не верьте всему тому, что пишут. Меня эта ситуация никак не отвлекала.

— Не забывал про Европу?

— Я про нее не забыл. Тут вопрос, а обо мне там думали? Нужно работать, быть результативным за сборную и клуб, чтобы там следили за мной, — сказал Тикнизян.

В этом сезоне 24-летний игрок провел за «Локо» 25 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.