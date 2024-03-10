«Спартак» — «Факел»: гости открыли счет с пенальти

«Факел» открыл счет в матче со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 37-й минуте с пенальти забил Евгений Марков. Одиннадцатиметровый был назначен за фол хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса.

Главный судья встречи Артем Любимов принял решение о пенальти после подсказки ВАР. Рефери озвучил свое решение на весь стадион.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.