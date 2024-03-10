Заболотный надеется на улучшение результатов «Сочи» в РПЛ

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный рассказал о новичках команды. В 20-м туре РПЛ сочинцы на выезде сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2).

«10 человек пришло зимой. Можно сказать, что новый коллектив пришел к нам в команду. Тренер все объясняет, мы все понимаем. У нас есть хорошая игра. Надеюсь, что будут и результаты. Как поддержали Кордову после удаления? Я думаю, что это несчастный случай. Можно было удалять или не удалять. Не стал бы акцентировать внимание на этом моменте», — сказал Заболотный.

«Локомотив» (32 очка) обошел «Спартак» и поднялся на пятое место в РПЛ. «Сочи» (13) продолжает замыкать турнирную таблицу.

Сергей Жуков