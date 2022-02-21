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Мампасси о своих словах, что готов продолжать играть за юношескую сборную Украины: «Сам себя подставил»

Новичок «Локомотива» Мампасси объяснил свои слова об игре за юношескую сборную Украины
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Марк Мампасси.
Фото Instagram

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси объяснил свои слова о том, что готов продолжать играть за юношескую сборную Украины.

— Когда ты только перешел в «Локо», то сказал, что это не помешает продолжить играть за юношескую сборную Украины. Но ты же понимал, что из РПЛ никого не вызывают?

— Честно, сам себя подставил тем заявлением. Мне позвонил журналист и сказал, что нужно дать такую цитату. Ответил: «Напишите». Тогда все уже затихло, а это подлило масла.

Помню, когда подписал предварительный контракт с «Локо» в октябре. Меня предупреждали, что будут звонить журналисты, сказали не брать трубку. Но они как-то нашли номер моей мамы. Скорее всего, через агентов, которые несколько лет назад пытались со мной работать. Там был один нехороший человек, который и дал мамин номер. Еще и наговорил про меня, что я слабохарактерный, необщительный, что у меня проблемы в коллективе. Мама хотела опровергнуть это. Но все перевернули. Получилось не очень.

17 декабря «Локомотив» объявил о подписании контракта с Мампасси. Соглашение с 18-летним защитником рассчитано на пять лет.

Полное интервью с Мампасси читайте на сайте «СЭ»

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Марк Мампасси
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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