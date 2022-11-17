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Магкеев: «В весенней части сезона соперником «Локомотива» будет только он сам»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову поделился мнением о том, чего ждать от команды после зимней паузы в сезоне-2022/23.

«Чтобы ощущение давления ушло весной, надо стараться побеждать в каждом матче. Конечно же, мы старались и до этого, но я считаю, что соперником «Локомотива» после зимней паузы будет только он сам. Если мы проделаем определенную работу, хорошо подготовимся... С Николичем у нас, кажется, было 12 побед подряд, или что-то около того. Почему бы не повторить сейчас?
Что ждать от «Локомотива» весной? Мы еще не начали работать с Галактионовым, но, как мне кажется, будет упор на результат», — сказал Магкеев в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место с 13 очками. За 2 тура до конца групповой стадии пути РПЛ Кубка России железнодорожники идут на втором месте с группе A с 8 очками в 4 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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