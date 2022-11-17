Магкеев: «В весенней части сезона соперником «Локомотива» будет только он сам»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову поделился мнением о том, чего ждать от команды после зимней паузы в сезоне-2022/23.

«Чтобы ощущение давления ушло весной, надо стараться побеждать в каждом матче. Конечно же, мы старались и до этого, но я считаю, что соперником «Локомотива» после зимней паузы будет только он сам. Если мы проделаем определенную работу, хорошо подготовимся... С Николичем у нас, кажется, было 12 побед подряд, или что-то около того. Почему бы не повторить сейчас?

Что ждать от «Локомотива» весной? Мы еще не начали работать с Галактионовым, но, как мне кажется, будет упор на результат», — сказал Магкеев в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место с 13 очками. За 2 тура до конца групповой стадии пути РПЛ Кубка России железнодорожники идут на втором месте с группе A с 8 очками в 4 матчах.