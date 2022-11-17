Магкеев считает, что Галактионов поможет «Локомотиву» преодолеть трудные времена

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову поделился ожиданиями от начала работы с новым главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«Конечно, мы с большим нетерпением ждем Михаила Михайловича. Я работал с ним в молодежной сборной и знаю, на что способен этот тренер. Думаю, при помощи него и при поддержке со стороны клуба мы преодолеем эту ситуацию.

На что способен Галактионов? В первую очередь, он ставит современный футбол, пытается раскрепостить ребят, внушить им, что не надо бояться ошибаться, нужно рисковать. Этот задор, который он дает до игры, присутствует и во время матча. Когда ты играешь на эмоциях, тебе приятно, больше получается на поле", — сказал Магкеев в эфире программы «Футбол России».

«Локомотив» назначил Михаила Галактионова главным тренером команды 13 ноября. До этого специалист работал в «Нижнем Новгороде».

После 17 туров РПЛ-2022/23 «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками.