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Магкеев считает, что Галактионов поможет «Локомотиву» преодолеть трудные времена

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову поделился ожиданиями от начала работы с новым главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«Конечно, мы с большим нетерпением ждем Михаила Михайловича. Я работал с ним в молодежной сборной и знаю, на что способен этот тренер. Думаю, при помощи него и при поддержке со стороны клуба мы преодолеем эту ситуацию.

На что способен Галактионов? В первую очередь, он ставит современный футбол, пытается раскрепостить ребят, внушить им, что не надо бояться ошибаться, нужно рисковать. Этот задор, который он дает до игры, присутствует и во время матча. Когда ты играешь на эмоциях, тебе приятно, больше получается на поле", — сказал Магкеев в эфире программы «Футбол России».

«Локомотив» назначил Михаила Галактионова главным тренером команды 13 ноября. До этого специалист работал в «Нижнем Новгороде».

После 17 туров РПЛ-2022/23 «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Станислав Магкеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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