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Агузаров: «Взять футболиста из топ-5 в РПЛ практически невозможно. Клубы в одночасье могут потерять любого легионера»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный менеджер Алан Агузаров в интервью «СЭ» ответил на вопрос, возможен ли сейчас трансфер футболиста из топ-5 лиг Европы в РПЛ.

— Как сильно изменилась ваша работа после 24 февраля?

— Не сказал бы, что что-то кардинально поменялось. Если говорить о международных трансферах, то к нам продолжают приезжать иностранцы, просто упор стал делаться на более дружественные страны. Стало больше сербов, боснийцев, латиноамериканцев. У ребят достаточно большие амбиции, мотивация. Может быть, внутренне они понимают, что особенно сейчас должны иметь повышенную ответственность перед страной и чемпионатом, в который приезжают.

— А тяжелая экономическая ситуация сказывается?

— Сегодня однозначно все считают деньги, большинство клубов более экономно подходят ко всему. В то же время в наших клубах не прослеживается каких-либо сокращений по заработным платам, большинство платит вовремя.

— То есть команды уже адаптировались к новым реалиям.

— Когда все только начиналось, были определенные опасения в отношении будущего, многие сильно осторожничали, перестраховывались, экономили. Но со временем происходит адаптация.

— Реально ли теперь взять футболиста из топ-5 лиг Европы в РПЛ?

— Это практически невозможно. Мы же прекрасно понимаем, что многие европейцы уезжали от нас не по своей воле, а из-за сильного давления на родине. Их пример демонстрирует, что на сегодняшний день большинству европейцев достаточно сложно решиться на переезд в Россию. Наши клубы тоже не будут сильно рисковать, понимая, что из-за введенных правил ФИФА они в одночасье могут потерять любого легионера.

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Алан Агузаров
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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