Агузаров: «Взять футболиста из топ-5 в РПЛ практически невозможно. Клубы в одночасье могут потерять любого легионера»
Спортивный менеджер Алан Агузаров в интервью «СЭ» ответил на вопрос, возможен ли сейчас трансфер футболиста из топ-5 лиг Европы в РПЛ.
— Как сильно изменилась ваша работа после 24 февраля?
— Не сказал бы, что что-то кардинально поменялось. Если говорить о международных трансферах, то к нам продолжают приезжать иностранцы, просто упор стал делаться на более дружественные страны. Стало больше сербов, боснийцев, латиноамериканцев. У ребят достаточно большие амбиции, мотивация. Может быть, внутренне они понимают, что особенно сейчас должны иметь повышенную ответственность перед страной и чемпионатом, в который приезжают.
— А тяжелая экономическая ситуация сказывается?
— Сегодня однозначно все считают деньги, большинство клубов более экономно подходят ко всему. В то же время в наших клубах не прослеживается каких-либо сокращений по заработным платам, большинство платит вовремя.
— То есть команды уже адаптировались к новым реалиям.
— Когда все только начиналось, были определенные опасения в отношении будущего, многие сильно осторожничали, перестраховывались, экономили. Но со временем происходит адаптация.
— Реально ли теперь взять футболиста из топ-5 лиг Европы в РПЛ?
— Это практически невозможно. Мы же прекрасно понимаем, что многие европейцы уезжали от нас не по своей воле, а из-за сильного давления на родине. Их пример демонстрирует, что на сегодняшний день большинству европейцев достаточно сложно решиться на переезд в Россию. Наши клубы тоже не будут сильно рисковать, понимая, что из-за введенных правил ФИФА они в одночасье могут потерять любого легионера.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2