Агузаров: «Взять футболиста из топ-5 в РПЛ практически невозможно. Клубы в одночасье могут потерять любого легионера»

Спортивный менеджер Алан Агузаров в интервью «СЭ» ответил на вопрос, возможен ли сейчас трансфер футболиста из топ-5 лиг Европы в РПЛ.

— Как сильно изменилась ваша работа после 24 февраля?

— Не сказал бы, что что-то кардинально поменялось. Если говорить о международных трансферах, то к нам продолжают приезжать иностранцы, просто упор стал делаться на более дружественные страны. Стало больше сербов, боснийцев, латиноамериканцев. У ребят достаточно большие амбиции, мотивация. Может быть, внутренне они понимают, что особенно сейчас должны иметь повышенную ответственность перед страной и чемпионатом, в который приезжают.

— А тяжелая экономическая ситуация сказывается?

— Сегодня однозначно все считают деньги, большинство клубов более экономно подходят ко всему. В то же время в наших клубах не прослеживается каких-либо сокращений по заработным платам, большинство платит вовремя.

— То есть команды уже адаптировались к новым реалиям.

— Когда все только начиналось, были определенные опасения в отношении будущего, многие сильно осторожничали, перестраховывались, экономили. Но со временем происходит адаптация.

— Реально ли теперь взять футболиста из топ-5 лиг Европы в РПЛ?

— Это практически невозможно. Мы же прекрасно понимаем, что многие европейцы уезжали от нас не по своей воле, а из-за сильного давления на родине. Их пример демонстрирует, что на сегодняшний день большинству европейцев достаточно сложно решиться на переезд в Россию. Наши клубы тоже не будут сильно рисковать, понимая, что из-за введенных правил ФИФА они в одночасье могут потерять любого легионера.