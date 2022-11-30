Защитник «Локомотива» Кузьмичев: «В 2023 году мы будем радовать своих болельщиков»

Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев прокомментировал результаты московской команды за первую полвину сезона.

«Локомотив» — клуб с большими достижениями и богатыми традициями. 14-е место по итогам первой части сезона — не тот результат для такого великого клуба. Я пришел в команду по ходу сезона, постарался сразу влиться в коллектив, побыстрее адаптироваться. Я хочу принести максимальную пользу команде", — цитирует защитника Sport24.

Также Кузьмичев рассказал об отношениях с новым главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым.

«С Михаилом Михайловичем и тренерским штабом, когда я вызывался в молодежную сборную, у меня сложились теплые и доверительные отношения. Я думаю, чтобы достичь максимального результата, клуб должен работать как единое целое. Верю, в следующем году совместными усилиями мы выправим ситуацию и будем радовать нашей игрой болельщиков», — добавил Кузьмичев.

22-летний защитник выступает за «Локомотив» с сентября 2022 года. За это время он сыграл 15 матчей за московскую команду во всех турнирах и не отличился результативными действиями.