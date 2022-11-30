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Защитник «Локомотива» Кузьмичев: «В 2023 году мы будем радовать своих болельщиков»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев прокомментировал результаты московской команды за первую полвину сезона.

«Локомотив» — клуб с большими достижениями и богатыми традициями. 14-е место по итогам первой части сезона — не тот результат для такого великого клуба. Я пришел в команду по ходу сезона, постарался сразу влиться в коллектив, побыстрее адаптироваться. Я хочу принести максимальную пользу команде", — цитирует защитника Sport24.

Также Кузьмичев рассказал об отношениях с новым главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым.

«С Михаилом Михайловичем и тренерским штабом, когда я вызывался в молодежную сборную, у меня сложились теплые и доверительные отношения. Я думаю, чтобы достичь максимального результата, клуб должен работать как единое целое. Верю, в следующем году совместными усилиями мы выправим ситуацию и будем радовать нашей игрой болельщиков», — добавил Кузьмичев.

22-летний защитник выступает за «Локомотив» с сентября 2022 года. За это время он сыграл 15 матчей за московскую команду во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-30-kuzmichev-v-2023-godu-lokomotiv-vypravit-situatsiyu-i-budet-radovat-igroy-bolelshchikov
ФК Локомотив (Москва)
Иван Кузьмичев
Михаил Галактионов
1
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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П
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