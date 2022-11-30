«Краснодар» не заинтересован в подписании защитника «Куябы» Жоакима

Защитник бразильского «Куяба» Жоаким Энрике не входит в список интересов «Краснодара», утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, «быки» не планируют подписывать 23-летнего бразильского футболиста. «Краснодар» ждет возвращения защитника Хуниора Алонсо, который был арендован до конца декабря «Атлетико Минейро».

Ранее Sport24 сообщил, что «Краснодар» может подписать Жоакима Энрике.

В текущем сезоне Жоаким провел 41 матч за за «Куябу», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с командой действует до 31 декабря 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро.