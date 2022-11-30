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Александр Бородюк: «Как возглавлю новый клуб — сразу сообщу»

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Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о своем будущем. В среду, 30 ноября, специалисту исполнилось 60 лет.

«Что касается нового клуба, как только что-то будет — я сообщу», — цитирует «РБ Спорт» Бородюка.

По итогам прошлого сезона Бородюк впервые за 7 лет вывел черно-белых в РПЛ, однако после неудачного старта покинул клуб. Его контракт с автозаводцами был рассчитан до 30 июня 2023 года. Ни Николаю Ковардаеву, ни Андрею Талалаеву не удалось к концу 2022 года исправить положение — «Торпедо» по-прежнему занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Александр Бородюк
ФК Торпедо (Москва)
0
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