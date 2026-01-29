Защитник «Локомотива» Фассон о сборах: «Я в форме, чувствую себя очень хорошо»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе зимних сборов.

«На втором сборе тренировки нравятся больше, потому что больше работаем с мячом. Гораздо лучше тренироваться с мячом, и я чувствую себя очень хорошо, я в форме. И второй сбор дается лучше, легче переносится, потому что все проходит через удар, через пас, через мяч, а это всегда интереснее. Группа легионеров? С Лукасом Верой, Сесаром Монтесом, Кристианом Рамиресом мы больше общаемся между собой. Все-таки один язык помогает. Мы смеемся, шутим, все хорошо», — сказал Фассон «СЭ».

Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В сезоне-2025/26 защитник провел за команду 20 матчей и отдал 2 голевые передачи.