Источник: «Спартак» рассматривал трансфер 19-летнего защитника Солера

Защитником «Лануса» Хулио Солером интересовался «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, московский клуб контактировал с агентом 19-летнего аргентинца, однако трансфер не состоялся из-за высокой стоимости защитника.

Солер является воспитанником «Лануса» и выступает за команду с лета 2023 года. В 2024-м на его счету 21 матч и две результативные передачи. Солер выступал в составе сборной Аргентины на Олимпиаде-2024.