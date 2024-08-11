Круговой рассказал, как относится к вопросам о прошлом в «Зените»

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что ему не надоели постоянные вопросы о его прошлом в «Зените».

«Не надоели ли вопросы о «Зените»? Нет, я нормально реагирую на это. Пусть задают», — цитирует Кругового «РБ Спорт».

В январе Круговой подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел игрока во вторую команду, в которой он провел всю первую половину 2024 года. 4 июня он официально стал игроком армейцев.