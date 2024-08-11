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Сегодня, 17:12

Круговой рассказал, как относится к вопросам о прошлом в «Зените»

Виктория Кравченко
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Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что ему не надоели постоянные вопросы о его прошлом в «Зените».

«Не надоели ли вопросы о «Зените»? Нет, я нормально реагирую на это. Пусть задают», — цитирует Кругового «РБ Спорт».

В январе Круговой подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел игрока во вторую команду, в которой он провел всю первую половину 2024 года. 4 июня он официально стал игроком армейцев.

Источник: РБ Спорт
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
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6
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 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
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11
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 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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