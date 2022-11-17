Агузаров: «Сомневаюсь, что «Зенит» отпустит Кузяева. Даже если будет конкретный интерес»
Спортивный менеджер Алан Агузаров, который помогает вести дела полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, рассказал, мог ли футболист уехать в Европу.
— Далер Кузяев до сих пор не продлил контракт с «Зенитом». Есть повод для беспокойства?
— Для «Зенита» Далер — один из ключевых футболистов наравне с бразильцами. Там прекрасно понимают, насколько он важен и нужен. Именно поэтому я сомневаюсь, что Далера отпустят, даже если будет конкретный интерес.
— Означает ли потенциальное продление контракта, что шансов на Европу становится все меньше?
— Далеру сейчас 29. Нужно понимать, что продление контракта будет означать: на ближайшие годы он игрок «Зенита». В Европе и так максимально аккуратно смотрят на возможность подписания футболистов из России, а когда тебе уже за 30, это становится крайне маловероятным. Особенно если учесть, что Далер не станет рассматривать любые варианты — он поехал бы только в ведущие чемпионаты.
— Была ли у Кузяева реальная возможность уехать в Европу?
— Перед прошлым подписанием контракта с «Зенитом» Далер находился в статусе свободного агента. В этот период он был наиболее близок к переезду в Европу. Им интересовались многие клубы из ведущих чемпионатов, он был даже в шорт-листе у «Баварии». Но по ряду причин не сложилось.
— Например?
— Очень сильно сказался коронавирус. Тогда эта проблема была на пике своего развития и сильно ударила по многим клубам и их возможностям в плане подписания качественных футболистов. В некоторых больших клубах Далер был в шорт-листе, но в итоге выбирали других игроков. Были клубы, которые проявляли большое желание в подписании Кузяева, но они не входили в топ-5 чемпионатов — а это было достаточно принципиально.
Например, при подписании контракта с «Зенитом» обговаривался момент, что «Зенит» будет готов рассмотреть предложения по Далеру, только если это будет клуб из топ-5 лиг Европы. В таком случае Кузяева могли бы приобрести за определенную фиксированную сумму.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2