Агузаров: «Сомневаюсь, что «Зенит» отпустит Кузяева. Даже если будет конкретный интерес»

Спортивный менеджер Алан Агузаров, который помогает вести дела полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, рассказал, мог ли футболист уехать в Европу.

— Далер Кузяев до сих пор не продлил контракт с «Зенитом». Есть повод для беспокойства?

— Для «Зенита» Далер — один из ключевых футболистов наравне с бразильцами. Там прекрасно понимают, насколько он важен и нужен. Именно поэтому я сомневаюсь, что Далера отпустят, даже если будет конкретный интерес.

— Означает ли потенциальное продление контракта, что шансов на Европу становится все меньше?

— Далеру сейчас 29. Нужно понимать, что продление контракта будет означать: на ближайшие годы он игрок «Зенита». В Европе и так максимально аккуратно смотрят на возможность подписания футболистов из России, а когда тебе уже за 30, это становится крайне маловероятным. Особенно если учесть, что Далер не станет рассматривать любые варианты — он поехал бы только в ведущие чемпионаты.

— Была ли у Кузяева реальная возможность уехать в Европу?

— Перед прошлым подписанием контракта с «Зенитом» Далер находился в статусе свободного агента. В этот период он был наиболее близок к переезду в Европу. Им интересовались многие клубы из ведущих чемпионатов, он был даже в шорт-листе у «Баварии». Но по ряду причин не сложилось.

— Например?

— Очень сильно сказался коронавирус. Тогда эта проблема была на пике своего развития и сильно ударила по многим клубам и их возможностям в плане подписания качественных футболистов. В некоторых больших клубах Далер был в шорт-листе, но в итоге выбирали других игроков. Были клубы, которые проявляли большое желание в подписании Кузяева, но они не входили в топ-5 чемпионатов — а это было достаточно принципиально.

Например, при подписании контракта с «Зенитом» обговаривался момент, что «Зенит» будет готов рассмотреть предложения по Далеру, только если это будет клуб из топ-5 лиг Европы. В таком случае Кузяева могли бы приобрести за определенную фиксированную сумму.