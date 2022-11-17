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Агузаров: «Сомневаюсь, что «Зенит» отпустит Кузяева. Даже если будет конкретный интерес»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный менеджер Алан Агузаров, который помогает вести дела полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, рассказал, мог ли футболист уехать в Европу.

— Далер Кузяев до сих пор не продлил контракт с «Зенитом». Есть повод для беспокойства?

— Для «Зенита» Далер — один из ключевых футболистов наравне с бразильцами. Там прекрасно понимают, насколько он важен и нужен. Именно поэтому я сомневаюсь, что Далера отпустят, даже если будет конкретный интерес.

— Означает ли потенциальное продление контракта, что шансов на Европу становится все меньше?

— Далеру сейчас 29. Нужно понимать, что продление контракта будет означать: на ближайшие годы он игрок «Зенита». В Европе и так максимально аккуратно смотрят на возможность подписания футболистов из России, а когда тебе уже за 30, это становится крайне маловероятным. Особенно если учесть, что Далер не станет рассматривать любые варианты — он поехал бы только в ведущие чемпионаты.

— Была ли у Кузяева реальная возможность уехать в Европу?

— Перед прошлым подписанием контракта с «Зенитом» Далер находился в статусе свободного агента. В этот период он был наиболее близок к переезду в Европу. Им интересовались многие клубы из ведущих чемпионатов, он был даже в шорт-листе у «Баварии». Но по ряду причин не сложилось.

— Например?

— Очень сильно сказался коронавирус. Тогда эта проблема была на пике своего развития и сильно ударила по многим клубам и их возможностям в плане подписания качественных футболистов. В некоторых больших клубах Далер был в шорт-листе, но в итоге выбирали других игроков. Были клубы, которые проявляли большое желание в подписании Кузяева, но они не входили в топ-5 чемпионатов — а это было достаточно принципиально.

Например, при подписании контракта с «Зенитом» обговаривался момент, что «Зенит» будет готов рассмотреть предложения по Далеру, только если это будет клуб из топ-5 лиг Европы. В таком случае Кузяева могли бы приобрести за определенную фиксированную сумму.

Зелимхан Бакаев. «Бакаев согласился уйти в «Динамо», но Федун был принципиален: 10 миллионов, и никак иначе». Интервью Алана Агузарова

Далер Кузяев
Футбол
ФК Зенит
Алан Агузаров
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 - : -
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