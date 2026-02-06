Семак объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара» в матче зимнего турнира РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:3) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.
— С чем связан такой счет на табло, и отражает ли он происходящее на поле?
— Первый тайм был с минимумом моментов. В самом начале матча ошиблись, что привело к опасному моменту. У нас такие моменты тоже были — и от Макса Глушенкова, и еще были неплохие. Равная игра была: кто-то забил, кто-то нет. По второму тайму: провалили отрезок, очень легко пропустили и неудачно сыграли в обороне в моментах, где можно было сыграть иначе — индивидуальные и тактические ошибки. Потом уже подустала та группа футболистов, которая дольше играла. Футболисты старались, создавали моменты, но забить не получилось. Поэтому такой результат.
— «Краснодар» сделал много замен в перерыве. И молодежь, как показалось, забила два легких гола против условной основы «Зенита». Это следствие нагрузок на сборах или невнимательность?
— Все вместе. Когда ребята устают физически, становится сложнее двигаться и думать. Физическое состояние помешало сыграть правильно и доработать эти моменты. Когда тяжело, концентрация падает. Конечно, эти два момента повлияли на нас. Хотя до этого был прекрасный шанс у Луиса Энрике, который мог забить с линии вратарской. Игра, наверное, пошла бы по-другому с точки зрении интриги в матче. Но мы не забили, и это привело к такому результату.
В заключительном матче зимнего турнира РПЛ «Зенит» сыграет с ЦСКА, а «Краснодар» встретится с московским «Динамо». Обе игры пройдут 10 февраля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0