Семак объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара» в матче зимнего турнира РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:3) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— С чем связан такой счет на табло, и отражает ли он происходящее на поле?

— Первый тайм был с минимумом моментов. В самом начале матча ошиблись, что привело к опасному моменту. У нас такие моменты тоже были — и от Макса Глушенкова, и еще были неплохие. Равная игра была: кто-то забил, кто-то нет. По второму тайму: провалили отрезок, очень легко пропустили и неудачно сыграли в обороне в моментах, где можно было сыграть иначе — индивидуальные и тактические ошибки. Потом уже подустала та группа футболистов, которая дольше играла. Футболисты старались, создавали моменты, но забить не получилось. Поэтому такой результат.

— «Краснодар» сделал много замен в перерыве. И молодежь, как показалось, забила два легких гола против условной основы «Зенита». Это следствие нагрузок на сборах или невнимательность?

— Все вместе. Когда ребята устают физически, становится сложнее двигаться и думать. Физическое состояние помешало сыграть правильно и доработать эти моменты. Когда тяжело, концентрация падает. Конечно, эти два момента повлияли на нас. Хотя до этого был прекрасный шанс у Луиса Энрике, который мог забить с линии вратарской. Игра, наверное, пошла бы по-другому с точки зрении интриги в матче. Но мы не забили, и это привело к такому результату.

В заключительном матче зимнего турнира РПЛ «Зенит» сыграет с ЦСКА, а «Краснодар» встретится с московским «Динамо». Обе игры пройдут 10 февраля.