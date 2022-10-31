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Защитник «Краснодара» Рамирес объяснил, почему сыграл рукой в штрафной площади в матче с «Зенитом»

Мария Гусева
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Хорошая игра. Обе команды бились за победу, вышли заряженными. Это было самым важным. Почему не убрал руку в штрафной? Все просто, это футбол. Ты не можешь контролировать такие вещи. Еще остаются игры. У нас есть костяк, и с ним мы будем бороться и дальше», — цитирует Metaratings Рамиреса.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой защитника «быков» Кристиана Рамиреса в своей штрафной.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками в 15 матчах. «Краснодар» располагается на 6-й строчке, набрав 24 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-krasnodara-ramires-obyasnil-pochemu-sygral-rukoy-v-shtrafnoy-ploshchadi-v-matche-s-zenit-1399899/
Кристиан Рамирес
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
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 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
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 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
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 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
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 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
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Оренбург – Факел
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Ахмат – Ростов
 1 : 2
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 0 : 1
30.10 14:00
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Спартак – Торпедо
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