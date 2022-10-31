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Сегодня, 10:00

Караев — о конфликте Талалаева с «Ахматом»: «Лично я ничего не знаю. Человек неважно себя чувствовал»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Давид Караев в разговоре с «СЭ» рассказал, действительно ли главный тренер Андрей Талалаев пропускал игру против «Ахмата» (0:1) по причине болезни.

«СЭ» сообщал, что Талалаев не полетел в Грозный на игру 14-го тура РПЛ из-за недопонимания с руководством своего бывшего клуба.

«Талалаев действительно заболел перед матчем с «Ахматом». Что у него было? Наш врач же давал интервью, он там все рассказал. Конечно, этот вопрос обсуждался в команде — человек неважно себя чувствовал. Это правда, что он не поехал из-за самочувствия. Лично я ничего не знаю о конфликте Талалаева с руководством «Ахмата», я не в курсе», — сказал Караев «СЭ».

После первого круга чемпионата России-2022/23 «Торпедо» занимает последнее, 16-е место с 6 очками в 15 матчах.

Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
3
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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