Петров — о чемпионстве «Краснодара»: «Сомнений в победе не было. Мы верили в себя и делали свое дело»

Защитник «Краснодара» Сергей Петров заявил, что не сомневался в победе своей команды в чемпионате России-2024/25.

— Скажи вам кто год назад, что станете чемпионами, поверили бы?

— Конечно! Мы работали для этого. У нас цель была — стать чемпионами. Думаю, мы заслужили это своей работой.

— Даже после трех ничьих на старте чемпионата не было сомнений в возможности выиграть золото?

— Сомнений не было. Да и почему они должны быть? Это только люди со стороны не видят, что у нас происходит внутри команды. Те, кто нас критикует постоянно. А мы верили в себя и в свои силы. И просто делали свое дело.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ-2024/25 с 67 очками. «Быки» опередили ставший вторым «Зенит» на 1 очко.