Защитник «Краснодара» Оласа: «Нам очень непросто, потому что на каждый матч мы выезжаем за два дня»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа в разговоре с «СЭ» высказался о логистических трудностях. Из-за закрытого аэропорта «быки» летают из Ставрополя, а потому дорога до Москвы занимает до десяти часов.

— Нам очень непросто, потому что на каждый матч мы выезжаем за два дня. Потом остаемся еще на день. Сколько часов тратим на дорогу? Мы всегда выезжаем с базы на автобусе в полдень, а в московский отель приезжаем в девять-десять вечера. Это очень тяжело, — сказал Оласа «СЭ».

С 2022 года работа аэропортов Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка и Симферополя временно приостановлена по соображениям безопасности.

За два тура до окончания чемпионата России-2024/25 «Краснодар» после поражения от ЦСКА в Москве (0:1) с 61 очком занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на одно очко.