Нападающий «Краснодара» Олусегун: «Мы станем чемпионами»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун в разговоре с «СЭ» признался, что уверен в чемпионстве «быков» в текущем сезоне РПЛ.

«Не обращаю внимание на то, с кем играет «Зенит». Я смотрю только на наших соперников. Мы продолжаем биться и будем делать это до конца. Конечно, мы станем чемпионами», — сказал Олусегун «СЭ».

За два тура до окончания чемпионата «Краснодар» с 61 очком сохраняет лидирующую позицию в РПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на один балл. У ЦСКА 55 очков и третья строчка.