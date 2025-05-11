Футбол
11 мая, 11:18

Нападающий «Краснодара» Олусегун: «Мы станем чемпионами»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун в разговоре с «СЭ» признался, что уверен в чемпионстве «быков» в текущем сезоне РПЛ.

«Не обращаю внимание на то, с кем играет «Зенит». Я смотрю только на наших соперников. Мы продолжаем биться и будем делать это до конца. Конечно, мы станем чемпионами», — сказал Олусегун «СЭ».

За два тура до окончания чемпионата «Краснодар» с 61 очком сохраняет лидирующую позицию в РПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на один балл. У ЦСКА 55 очков и третья строчка.

  • Ратель

    Вот как из головы этот вредный вздор выбить?! Что у игроков, что и некоторыъ болельщиков из новеньких. Играть надо, а не чемпионами становиться. Забивать побольше, скажем, 62 мяча за чемпионат. Тогда всех порадуешь и игрой зрелищной, и матчами яркими. А наиболее привязанным к веку сему и удовольствиям временным и железки кое-какие упадут.

    12.05.2025

  • Вася

    если судьи позволят

    11.05.2025

  • Gordon

    Ничего они не выиграют. Буду рад ошибиться, но, к сожалению, в этом уверен.

    11.05.2025

  • Gordon

    Без судей никак нельзя было обойтись? :)

    11.05.2025

  • Espa?ol

    Ну просто вспомните прошлый сезон и вам все станет ясно!

    11.05.2025

  • Виктор Василишин

    Если захочет и будет мотивация. Однако Зенит, собственно, тоже умеет мотивировать - не впервой.

    11.05.2025

  • Виктор Василишин

    При этом странная игра ряда ведущих игроков Краснодара в матче с ЦСКА (особенно 2-й тайм) вызывает вопросы! Ну не могла физика так сесть за 3 дня!!! Пересмотрел матч 3 раза, обратил внимание и на реакцию Мусаева. Не понимаю...

    11.05.2025

  • Семён Фадеич

    У кого?

    11.05.2025

  • Anatoly Silonov

    Краснодар выиграет.

    11.05.2025

  • Прожарка свиней

    Самоуверенное утверждение. Или он думает, что фарт и благосклонность судей будут продолжаться вечно?

    11.05.2025

    «Акрон» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

