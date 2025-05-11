Защитник «Краснодара» Оласа: «Не нужно смотреть на «Зенит», надо думать о себе»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа в разговоре с «СЭ» оценил силу «Зенита» в текущем сезоне.

— Я считаю, что это тяжелый соперник, потому что они шесть лет подряд выигрывали чемпионат. Очень сложно заставить их проиграть. Ну а у нас есть одно очко преимущества, верно? И мы будем бороться до конца. Конечно, это хорошая конкуренция, осталось два матча, и нужно выкладываться на все сто. Не нужно смотреть на них, надо думать о себе, — сказал Оласа «СЭ».

За два тура до окончания чемпионата России-2024/25 «Краснодар» с 61 очком занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на одно очко.