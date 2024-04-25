Защитник «Краснодара» Кайо: «Травмы нет, чувствую себя хорошо»

Защитник «Краснодара» Кайо ответил на вопрос о своем здоровье. В матче 21-го тура РПЛ против «Балтики» (3:2) 28-летний бразилец получил повреждение и был заменен во втором тайме.

«Чувствую себя хорошо, травмы нет. Должен быть готовым к следующему матчу», — цитирует «РБ Спорт» Кайо.

«Краснодар» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на 1 очко отставая от «Зенита».