Пелагея выступила с песней «Конь» перед матчем ЦСКА — «Спартак»

Певица Пелагея выступила перед московским дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 21-м туре РПЛ.

Певица исполнила песню «Конь». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».