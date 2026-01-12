Орлов: «Дивеев усилит «Зенит». Он лучший российский защитник»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему защитник Игорь Дивеев усилит «Зенит».

— На мой взгляд, Дивеев точно усилит команду Семака. Против «Зенита» многие команды играют низким блоком. В таких матчах на помощь нередко приходят стандарты. А вы же видели, как хорош Игорь при угловых. Если он за сезон будет забивать 4-5 голов, то, конечно, принесет Питеру немалую пользу. На сегодняшний день считаю его лучшим российским центральным защитником. Даже не знаю, кого поставить на второе место... Раз сам Дивеев хочет играть за команду Семака, я это приветствую.

«Зенит» и ЦСКА 11 января объявили об обмене. Защитник армейцев Игорь Дивеев перешел в команду из Санкт-Петербурга, а в ЦСКА перебрался форвард сине-бело-голубых Лусиано.