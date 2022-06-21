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Сегодня, 11:28

Соболев заявил, что он вместе с Джикией создал команду в медиа-лиге

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что он вместе с Георгием Джикией создал команду в медиа-лиге.

«Мы с Георгием Джикией создали команду в медиа-лиге. Она будет называться «Бейбеги». В принципе, как «Спартак» играет (смеется). Кто за них будет играть? Возможно, мы сами сыграем с Георгием по сезону. Там нужно больше медийных игроков. Ещенко? Он в другой команде.

Мы с Георгием два президента. Тренером будет Сергей Горелов. Мы с ним хорошо общаемся. Он бывший армеец, да. Но мы не хотим акцентировать внимание на клубах. У нас есть два друга, с которыми мы общаемся. Мы не всегда с Георгием сможем присутствовать на играх и тренировках. Этим будут заниматься наши друзья. Мы ни сколько не будем тратить. Только спонсоры. Мы будем жить на деньги спонсоров», — сказал Соболев.

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.

Александр Соболев
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
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21.05 17:00
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ЦСКА – Ростов
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Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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