Соболев заявил, что он вместе с Джикией создал команду в медиа-лиге

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что он вместе с Георгием Джикией создал команду в медиа-лиге.

«Мы с Георгием Джикией создали команду в медиа-лиге. Она будет называться «Бейбеги». В принципе, как «Спартак» играет (смеется). Кто за них будет играть? Возможно, мы сами сыграем с Георгием по сезону. Там нужно больше медийных игроков. Ещенко? Он в другой команде.

Мы с Георгием два президента. Тренером будет Сергей Горелов. Мы с ним хорошо общаемся. Он бывший армеец, да. Но мы не хотим акцентировать внимание на клубах. У нас есть два друга, с которыми мы общаемся. Мы не всегда с Георгием сможем присутствовать на играх и тренировках. Этим будут заниматься наши друзья. Мы ни сколько не будем тратить. Только спонсоры. Мы будем жить на деньги спонсоров», — сказал Соболев.

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.