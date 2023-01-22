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Защитник «Химок» Тихий сообщил, что клуб готов бесплатно отпустить его в другую команду

Алина Савинова
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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий ответил на вопрос о своем будущем.

— Мне дали бумагу на поиски нового клуба, разрешили вести переговоры. Этим сейчас и занимаюсь, — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

— Получается, вы контракт пока не разорвали?

— Пока не разорвал. Сейчас просто занят поиском клуба.

— На каких условиях вас готовы отпустить «Химки»?

— Они готовы бесплатно отпустить. Новому клуб ничего за меня не нужно будет платить.

— Вы с Туфаном Садыговым сами общались?

— Конечно, общался. И не раз.

— Не говорил он вам, почему вы не подходите команде?

— Не знаю даже, что ответить. Пока я не готов на эту тему разговаривать. Может быть, вообще не буду говорить об этом. Не хочу никому отвечать. Думаю, все болельщики видели результат на поле. Что-то объяснять не вижу смысла.

В данный момент 30-летний защитник тренируется по индивидуальной программе. Подмосковный клуб не взял его на сборы в Турцию.

В текущем сезоне Тихий принял участие в 10 матчах за «Химки» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-tihij-himki-gotovy-besplatno-otpustit-v-novy-j-klub/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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1.67

Х2

20%

1.98
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16%

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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