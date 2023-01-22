Хиддинк: «Я ассоциирую российский футбол с Аршавиным»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, с каким игроком ассоциирует российский футбол.

«С каким футболистом я ассоциирую российский футбол? С Андреем Аршавиным. Он выдающийся игрок для меня и россиян», — приводит «РБ Спорт» слова Хиддинка.

Нидерландский специалист занимал должность главного тренера национальной команды России по футболу с 2006 по 2010 год. Он стал первым иностранцем, возглавившим российскую сборную. Под его руководством команда России заняла третье место на чемпионате Европы-2008.