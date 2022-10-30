Появилось видео, как Магкеев отдыхает после поражения от ЦСКА

В Сети появилось видео с участием защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, предположительно, после матча против ЦСКА (0:1) в 15-м туре РПЛ.

На нем футболист под музыку отдыхает в кругу друзей.

В игре против ЦСКА Магкеев вышел с первых минут и провел на поле весь матч.

«Локомотив» с 12 очками находится на 14-м месте в РПЛ.