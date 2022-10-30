Появилось видео, как Магкеев отдыхает после поражения от ЦСКА
В Сети появилось видео с участием защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, предположительно, после матча против ЦСКА (0:1) в 15-м туре РПЛ.
На нем футболист под музыку отдыхает в кругу друзей.
В игре против ЦСКА Магкеев вышел с первых минут и провел на поле весь матч.
«Локомотив» с 12 очками находится на 14-м месте в РПЛ.
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|29
|
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|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
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|14
|9
|2
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|36-16
|29
|
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|Динамо
|15
|7
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|3
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|26
|
6
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|3
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|
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|
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|1
|7
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|22
|
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|14
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|2
|6
|22-29
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|
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|
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|5
|6
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|
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|3
|4
|7
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|
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|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
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|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
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|Торпедо
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|1
|3
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
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Ассистенты
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
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|И
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|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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